Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 22-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hohes Kreuz (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen hat sich eine 22 Jahre alte Skoda-Fahrerin bei einem Unfall auf der L1048 leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 05.30 Uhr von Marlishausen kommend in Richtung Stadtilm unterwegs und kam kurz vor der Ortschaft Hohes Kreuz offenbar auf Grund der winterlichen Straßenbedingungen nach links von der Fahrbahn ab. Der Skoda überschlug sich und blieb auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Die 22-Jährige wurde mit leichten Verletzungen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand erheblicher Sachschaden, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (fr)

