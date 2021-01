Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bikes gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Im Zeitraum vom 02.01.2021, gegen 12.00 Uhr, bis gestern Nachmittag, gegen 17.00 Uhr, haben Unbekannte zwei E-Bikes aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Stedtfelder Straße gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten die Räder mit einem Gesamtwert im oberen vierstelligen Bereich. Beim Diebesgut handelt es sich um zwei E-Bikes der Marke Giant, eins in grün-schwarz, das zweite in türkis-schwarz, sowie die zugehörigen Ladegeräte. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0007421/2021) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell