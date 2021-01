Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt

Gamstädt (Landkreis Gotha)Gamstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag in Gamstädt auf der B7 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Messstelle wurde zwischen 09.30 Uhr und 15.45 Uhr betrieben. In diesem Zeitraum passierten rund 1500 Fahrzeugführer die Kontrollstelle, 174 überschritten dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die höchste erfasste Geschwindigkeit betrug 148 km/h. Der Betroffene sowie sieben weitere Verkehrsteilnehmer, die erheblich zu schnell unterwegs waren, müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell