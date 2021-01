Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Carport in Vollbrand - Zeugen gesucht

Plaue (Ilm-Kreis)Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist der Carport eines Einfamilienhauses an der Straße Oberer Tränkegarten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer beschädigte außerdem zwei dort abgestellte Pkw und einen Holzschuppen. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindern. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Die Ermittlungen zu den den Umständen und Hintergründen des Geschehens dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0005774/2021) zu melden. (fr)

