Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baum angezündet - Zeugen gesucht

Bittstädt - IlmkreisBittstädt - Ilmkreis (ots)

Durch bisher unbekannte Personen wurde am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr neben einem Wirtschaftsweg zwischen Bittstädt und dem Jonastal ein Baum angezündet, welcher in der Folge in Vollbrand geriet. Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte der brennende Baum gelöscht werden und eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Der Baum wurde durch den Brand völlig zerstört und es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zum Brandfall geben können (Bezugsnummer 0005961/2021). Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. (dl)

