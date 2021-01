Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs

IlmenauIlmenau (ots)

Am Morgen des 09.01.2021 gegen 09.40 kontrollierten Polizeibeamte die Fahrerin eines Pkw Audi A3 an der Rennsteigkreuzung bei Ilmenau. Die polizeibekannte 40-jährige Fahrerin hatte keine Kennzeichen an ihrem Fahrzeug und fiel den Beamten hierdurch auf. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges und der Fahrerin wurde festgestellt, dass das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert ist und die 40-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem verlief der durchgeführte Drogenvortest positiv auf den Konsum von Amphetamin und Methamphetamin. In der weiteren Folge wurde der 40-jährigen Opelfahrerin die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem wurde sie zur Durchführung einer Blutentnahme ins Klinikum nach Ilmenau verbracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung und Fahrens unter berauschenden Mitteln. (dl)

