Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: und wieder eine Drogenfahrt

GothaGotha (ots)

Am Samstag gegen 11:15 Uhr wurde in der Mohrenstraße in Gotha ein PKW Chevrolet, im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Bei dem 33jährigen Fahrer wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser war positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme im Krankenhaus Gotha wurde durchgeführt und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde gefertigt. (as)

