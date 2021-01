Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt mit Krankenfahrstuhl

GothaGotha (ots)

Am Samstag gegen 13:15 Uhr wurde die Polizei über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in der Humboldtstraße in Gotha informiert. Die eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte vor Ort einen 68jährigen Mann mit einem Krankenfahrstuhl feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und es wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Mann an seiner Wohnanschrift entlassen. Bezugsnummer: 0005911/2021 (as)

