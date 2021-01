Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl aus Keller

GothaGotha (ots)

Am Samstag gegen 15:40 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Fahrraddiebstahl aus einem Fahrradkeller in der August-Creutzburg-Straße informiert. Vor Ort konnte ein 37 jähriger Täter durch die eintreffenden Polizeibeamten gestellt werden. Ein Zweiter konnte flüchten. Im Hause wurde von einem 51 jährigen Hausbewohner ein ca. 1.500,- Euro teures Fahrrad entwendet, im Nebenkeller teilweise demontiert und einzelne Bauteile wurden entwendet. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich auf ca. 520,- Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bezugsnummer: 000597 (as)

