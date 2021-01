Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

B19 Hohe SonneB19 Hohe Sonne (ots)

Am Samstag befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Mitsubishi gegen 12.45 Uhr die B19 aus Richtung Hohe Sonne kommend in Richtung Eisenach. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er von der Fahrbahn abkam und das Fahrzeug auf die Seite kippte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR. Der Fahrer blieb unverletzt. (mb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell