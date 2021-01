Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weitere Betrugsversuche mit Corona-Bezug

Arnstadt, IlmenauArnstadt, Ilmenau (ots)

Am Mittwoch ereigneten sich zwei weitere telefonische Betrugsversuche mit Corona-Bezug in Arnstadt und Ilmenau. Die Unbekannten gaben jeweils gegenüber ihren Opfern an, ein naher Angehöriger befände sich mit schwerer Covid-19-Infektion im Krankenhaus und benötige dringend Medikamente. In einem der Fälle forderte der Betrüger gegenüber einer 66-Jährigen dafür Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich. Im zweiten Fall dauern die Ermittlungen zu den Umständen und Tatabläufen noch an. Es kam jeweils nicht zu einer Geldübergabe. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha