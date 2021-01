Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Raub im August - mutmaßlicher Täter ermittelt

ArnstadtArnstadt (ots)

Am 20.08.2020 ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf dem Gehweg in der Kirschallee in Arnstadt ein Raub. Dem Opfer, einem 16-jährigen Mädchen, wurde gewaltsam die Handtasche entrissen und die Geldbörse entwendet. Als mutmaßlicher Täter konnte ein 19-Jähriger (syrisch) im Rahmen der Ermittlungen identifiziert werden. Der Täter befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. (ah)

