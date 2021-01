Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

ArnstadtArnstadt (ots)

Im Zeitraum vom 31.12.2020, gegen 14.00 Uhr, bis zum 04.01.2021, gegen 05.30 Uhr, hat ein Unbekannter Die Glasscheibe einer Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Ichtershäuser Straße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0004713/2021) zu melden. (fr)

