Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

Im Zeitraum vom 30.12.2020, gegen 12.00 Uhr, bis gestern Vormittag, gegen 11.00 Uhr, hat ein Unbekannter in der Lutherstraße ein geparktes Fahrzeug zerkratzt. An der Beifahrertür entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Außerdem wurden offenbar drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0004675/2021) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell