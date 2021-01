Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brennender Altkleidercontainer - Zeugen gesucht

Gehren (Ilm-Kreis)Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

In den frühen Morgenstunden fing ein Altkleidercontainer an der Residenz-Straße Feuer. Unbekannte hatten den Container offenbar in Brand gesteckt. Das Objekt sowie die darin befindlichen Kleidungsstücke wurden vollständig zerstört. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677- 601124 (Bezugsnummer 0004045/2021) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell