Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

IlmenauIlmenau (ots)

Im Zeitraum vom 03.01.2021, gegen 17.00 Uhr, bis gestern Mittag, gegen 12.15 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße Am Stollen einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Pkw des Geschädigten war im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand geparkt, als der oder die Unbekannte mit einem Fahrzeug gegen die hintere linke Tür des Mazda stieß und sich anschließend entfernte. Am Mazda entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0003608/2021) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell