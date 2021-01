Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

StadtilmStadtilm (ots)

Gestern Abend hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Arnstädter Straße einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Eine 20 Jahre alte Audi-Fahrerin war gegen 22.00 Uhr auf der Arnstädter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Einmündung zur Methfesselstraße wurde ihr offenbar durch den oder die Unbekannte die Vorfahrt genommen. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der am Audi entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der oder die Unbekannte verließ anschließend die Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbergrauen Seat mit Erfurter Kennzeichen handeln, der im Frontbereich starke Beschädigungen aufweisen müsste. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0003057/2021) zu melden. (fr)

