Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Druckerei

Günthersleben (Landkreis Gotha)Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag kam es gegen 15.45 Uhr zu einem Brand in einer Druckerei in der Gutenbergstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen entzündete sich ein Feuer an einer Trocknungsmaschine aus bisher ungeklärter Ursache. Die Freiwillige Feuerwehr kam sofort zum Einsatz und konnte den Brand eine Stunde später vollständig löschen. Personen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ah)

