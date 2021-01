Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Möhrenbach (Ilm-Kreis)Möhrenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen kam es auf der L1047 zu einem Unfall, einer der Beteiligten flüchtete daraufhin. Eine 53 Jahre alte Opel-Fahrerin war gegen 06.00 Uhr von Großbreitenbach kommend in Richtung Langewiesen unterwegs, als ihr ein Pkw entgegen kam. Es kam zur Berührung der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Der oder die Unbekannte setzte die Fahrt fort. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden. (fr)

