Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Briefkasten gesprengt - Zeugen gesucht

ArnstadtArnstadt (ots)

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in der Pfortenstraße einen Briefkasten an einem Geschäftshaus beschädigt. Die Täter führten gegen 23.30 Uhr offenbar einen pyrotechnischen Gegenstand in den Einwurfschlitz ein, wodurch es zur Explosion kam. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0002096/2021) zu melden. (fr)

