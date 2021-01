Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 43-Jähriger überfallen - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis)Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen ist ein 43 Jahre alter Mann in der Gothaer Straße überfallen worden. Der 43-Jährige war gegen 04.20 Uhr vom Bahnhof kommend in Richtung eines dortigen Supermarkts unterwegs, als zwei männliche Personen an ihn heran traten. Die Unbekannten wirkten gewaltsam auf den Mann ein, brachten ihn zu Fall und entnahmen Geld im mittleren zweistelligen Bereich aus dem Portemonnaie, welches er in seinem Rucksack mitführte. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof. Der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

ca. 175 cm groß, schlank / sportlich, südeuropäisches Erscheinungsbild, 25-35 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Daunenjacke mit weißen dicken Streifen an den Ärmeln, schwarzer Mund-Nasen Bedeckung, dunkler Hose, weißen Turnschuhen, Fönfrisur und langer Vollbart

ca. 175 cm groß, schlank / sportlich, südeuropäisches Erscheinungsbild, 25-35 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Lederjacke, weißem Kapuzenpulli, schwarzer Mund-Nasen-Bedeckung, dunkler Hose, schwarzen Nike Air Max Turnschuhen, schwarzer Kopfbedeckung, schwarzen Handschuhen

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0001346/2021) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell