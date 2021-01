Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht

Elgersburg (Ilm-Kreis)Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom 30.12.2020, gegen 17.30 Uhr, bis zum 03.01.2021, gegen 13.00 Uhr, sind Unbekannte in ein Hotel an der Burgstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und entwendeten diverse Elektrogeräte im Wert von rund 5.000 Euro. Darüber hinaus nahmen sie Schmuck an sich, zu dessen Wert noch keine Angaben gemacht werden können. Anschließend flüchteten die Täter. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0001133/2021) zu melden. (fr)

