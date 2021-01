Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tragischer Brand in einem Mehrgenerationenhaus

Gerstungen (Wartburgkreis)Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am Sonntag, 03.01.2021, kam es gegen 17:30 Uhr im Ortsteil Lauchröden zum Brandausbruch in einem Zimmer eines Mehrgenerationenhauses. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Die Hausbewohner verließen das Haus eigenständig. Zwei Bewohner, 20 und 50 Jahre alt, wurden schwer verletzt, sechs trugen leichte Verletzungen davon. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Säugling erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. (as)

