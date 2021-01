Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogen bei Personenkontrolle aufgefunden

GerstungenGerstungen (ots)

Ein 34Jähriger Bewohner der Werragemeinde wurde am Samstagnachmittag in Gerstungen kontrolliert. Bei der Kontrolle wies der Mann eindeutige Hinweise auf zurückliegenden Drogenkonsum auf. Er wurde nachfolgend durchsucht und hierbei wurde eine Kleinmenge an Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt. Das entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet. (mh)

