Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kinderfahrrad entwendet

Amt Creuzburg / MihlaAmt Creuzburg / Mihla (ots)

Ein grau-orange-blaues 20-Zoll-Kinderfahrrad der Marke Ghost wurde der Besitzerin am Samstagabend im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr in 22:00 Uhr in der Mihlaer Rosenallee entwendet, als dieses ungesichert vor einem Wohnhaus stand. Die Geschädigte hat die Hoffnung, dass das 350 Euro teure Fahrrad durch Zeugenhinweise an die PI Eisenach oder jede andere Polizeidienststelle wieder in ihren Besitz gelangt. Die Bezugsnummer zum Sachverhalt bei der PI Eisenach lautet 0000967/2021. (mh)

