LPI-GTH: Versuchter Gartenlaubeneinbruch

IchtershausenIchtershausen (ots)

Die Polizei wurde am Samstag zu einem Einbruch in eine Gartenparzelle in der Gartenanlage "Am Pörlitz" gerufen, wo sich über die Silvestertage ein noch unbekannter Einbrecher gewaltsam Zutritt verschaffte, jedoch ohne Beute wieder abrückte. Gartenbesitzer, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau, Tel.: 03677-601124 unter Angabe der Fall-Nr. 677/2021 zu melden. (ef)

