Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Münz-Telefon aufgebrochen

ArnstadtArnstadt (ots)

In der Muhmengasse wurde vermutlich in der Silvesternacht ein Münz-Telefon aufgebrochen und das darin befindliche Kleingeld entwendet. Das Telefon wurde so zerstört, das man damit nun nicht mehr telefonieren kann. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Angabe der Fall-N. 784/2021 bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter Tel: 03677-601124 zu melden. (ef)

