LPI-GTH: Mehrere Einbrüche in Keller

Am Samstag wurde die Polizei gleich zu mehreren festgestellten Einbrüchen in Keller gerufen, so unter anderem in der Goethestraße und in der Friedensstraße. Dort wurden über die Feiertage verteilt gleich mehrere Kellerabteile aufgebrochen und anschließend durchwühlt, jedoch zog der Dieb zumeist ohne Beute von dannen. (ef)

