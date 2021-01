Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholfahrten am Neujahrsmorgen

GothaGotha (ots)

Am Neujahrsmorgen wurden im Stadtgebiet Gotha zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss gestoppt. Zunächst wurde 07:09 Uhr ein 19-jähriger Fahranfänger in der Seebergstraße kontrolliert. Ein Alkoholtest erbrachte bei dem VW-Fahrer einen Wert von 0,51 Promille. Wenig später folgte um 07:18 Uhr die Anhaltung einer 32-Jährigen in der Puschkinallee. Ein Atemtest mit der Kia-Fahrerin ergab einen Promillewert von 0,66 Promille. Gegen beide Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ml)

