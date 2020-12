Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Fahrrades - Zeugen gesucht

IlmenauIlmenau (ots)

In der Zeit vom 23.12. - 30.12.2020 verschafften sich bisher unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gemeinschaftskeller des Mehrfamilienhausen am Ilmufer in Ilmenau. Aus dem Fahrradkeller wurde ein älteres Mountainbike der Marke Univeca im Wert von ca. 300,- Euro entwendet, nachdem das Fahrradschloss gewaltsam durchtrennt wurde. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können (Bezugsnummer 0304853/2020). (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell