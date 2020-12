Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Gemeinschaftskeller entwendet

StadtilmStadtilm (ots)

Am Mittwoch den 30.12.2020 zeigte ein 46-jähriger Mann aus Stadtilm den Diebstahl seines Fahrrades an. Das 500,- Euro teure Mountainbike wurde in der Zeit von Oktober 2020 bis zum 30.12.2020 aus dem Gemeinschaftskeller des Mehrfamilienhauses in der Stadtilmer Feldstraße entwendet. Wie der oder die Täter in das Mehrfamilienhaus und in den Gemeinschaftskeller gelangt sind, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Zeugenhinweise werden unter der Bezugsnummer 0304871/2020 entgegengenommen. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell