Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gerätehaus- Zeugenaufruf

IlmenauIlmenau (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 28.12. - 30.12.2020 in ein Gerätehaus im Schöffenhausweg in Ilmenau-Roda eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter brachen hierzu gewaltsam die Eingangstür auf und verschafften sich so zu dem Objekt. Aus dem Gerätehaus wurden hochwertige Werkzeuge der Marken Metabo, Husquarna, Stihl und Bosch im Gesamtwert von 6500,- Euro entwendet. Zeugenhinweise werden unter der Bezugsnummer 0305057/2020 entgegengenommen. (dl)

