Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Unterpörlitz (Ilmenau)Unterpörlitz (Ilmenau) (ots)

Heute Morgen haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Ahornallee beschädigt und Tabakwaren sowie Bargeld erbeutet. Die Täter zerstörten den Automaten gegen 07.10 Uhr mit einem bislang unbekannten Sprengmittel vollständig. Teile des Objektes beschädigten zwei im Nahbereich geparkte Pkw. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro, der am Automaten entstandene Schaden wird auf zirka 2.500 Euro beziffert. Zum Wert der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0303932/2020) zu melden. (fr)

