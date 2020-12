Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Luftdruckwaffe aus Keller entwendet

Gotha - Landkreis GothaGotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht vom 1. zum 2. Weihnachtsfeiertag gelangte ein noch unbekannter Täter gewaltsam in ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus auf dem Hauptmarkt. Dort entwendete er ein Luftdruckgewehr samt Transportkoffer im Wert von ca. 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen nund erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03621/781125. Bezugsnummer: 0302687/2020. (av)

