Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einscheibenmaschinen gestohlen

Gotha - Landkreis GothaGotha - Landkreis Gotha (ots)

Drei sogenannte Einscheibenmaschinen im Wert von mehr als 2.500 Euro wurden bei einem Einbruch in ein Haus auf dem Hauptmarkt entwendet. Dabei drangen der oder die unbekannten Täter auf noch nicht geklärte Art und Weise in der Nacht vom 25. zum 26. Dezember in das verschlossene Haus ein. Auffällige Beobachtungen zur Tatzeit am genannten Tatort können Zeugen der Gothaer Polizei unter Nennung der Bezugsnummer 0302407/2020 unter der Telefonnummer 03621/781124 mitteilen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell