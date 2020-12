Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichen gestohlen

Gräfenhain - Landkreis GothaGräfenhain - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht vom 25. zum 26. Dezember entwendete ein unbekannter Täter beide Kennzeichentafeln von einem Pkw VW Golf in der Schützenhofstraße. Die Polizei in Gotha hat Ermittlungen dazu aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise zum Täter unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0302376/2020. (av)

