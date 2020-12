Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren unter Drogeneinfluss

EisenachEisenach (ots)

Am 24.12.2020 wurden in Eisenach in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr gleich 3 Fahrzeugführer festgestellt, welche ihre Kraftfahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten. Bei 2 Fahrzeugführern reagierte der Drogentest positiv auf Cannabis und bei einem Fahrzeugführer auf Amphetamin. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und Blutentnahmen durchgeführt. Sie müssen sich nun wegen Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten.(anh)

