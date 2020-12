Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Turnhalle- Zeugen gesucht

IlmenauIlmenau (ots)

Bisher unbekannte Täter haben am Abend des 2. Weihnachtsfeiertages gegen 20:00 Uhr das Eingangsportal der Sporthalle des Lindenberggymnasiums in Ilmenau, Prof.-Deubel-Straße stark beschädigt. Der oder die Täter schmissen hierbei einen bisher unbekannten Sprengkörper in den Eingangsbereich der Sporthalle. Durch die Detonation des Sprengkörpers entstand nach Einschätzung des Objektverantwortlichen ein Sachschaden von ca. 10.000,- Euro. Glücklicher Weise wurden keine Personen verletzt. Die Polizei Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können (Bezugsnummer 0302499/2020). (dl)

