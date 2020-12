Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Tabarz - Landkreis Gotha

Im Zeitraum von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag wurde ein geparkter Pkw VW Tiguan in der Langenhainer Straße durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Durch den oder die Unfallverursacherin wurde weder die Halterin, noch die Polizei über den Unfall unterrichtet und im Anschluss die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verbotswidrig verlassen. Hinweise zum Ungfallhergang und zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781125 entgegen. Die dazugehörige Bezugsnummer lautet: 0302389/2020. (av)

