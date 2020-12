Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Transporter

Gotha - Landkreis GothaGotha - Landkreis Gotha (ots)

Der Diebstahl eines Navigationsgeräts, weiterer Kleinelektrogeräte und eines Führerscheins wurde der Gothaer Polizei am Freitagnachmittag gemeldet. Ein 26-jähriger Mann (albanisch) hatte seinen Transporter der Marke Citroen auf dem Coburger Platz abgestellt, aber nicht abgeschlossen. Diesen Umstand nutzte ein noch unbekannter Täter und entwendete das Beutegut zwischen 12.00 Uhr und 16.10 Uhr. Zur Schadenshöhe kann derzeit keine Auskunft gegeben werden. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen auf dem Parkplatz am Coburger Platz gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0302196/2020. (av)

