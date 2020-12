Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrszeichen beschädigt - Zeugen gesucht

IlmenauIlmenau (ots)

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages ereignete sich am Kreisel Schleusinger Straße ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug ein Verkehrszeichen mit Pfosten beschädigt. Der Verursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Laut dem vorgefundenen Spurenbild könnte es sich um einen roten Pkw handelt. An dem Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Verursacher machen können, melden sich bitte telefonisch 03677/601124, unter Bezugsnummer 0302289/2020 bei der Polizei in Ilmenau.

