Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Heckscheibenwischer beschädigt - Zeugen gesucht

IlmenauIlmenau (ots)

In der Nacht vom ersten zum zweiten Weihnachtsfeiertag beschädigte ein unbekannter Täter, an einem im Ortsteil Langewiesen abgestellten Pkw Skoda den Heckscheibenwischer. Unweit dieses Tatortes war ein weiterer Pkw selbigen Fahrzeugnutzers abgestellt. Auf diesem, mit Schnee bedeckten Pkw, wurden beleidigende Äußerungen aufgebracht. Beschädigt wurde dieser Pkw dabei nicht. Zusammenhänge zu beiden Taten sind nicht ausgeschlossen. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich unter Bezugsnummer 0302346/2020 telefonisch unter 03677/601124 in Verbindung zu setzen.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell