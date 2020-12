Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf Scheibenwischer und Außenspiegel abgesehen - Zeugen gesucht

IlmenauIlmenau (ots)

Offenbar auf Scheibenwischer und Außenspiegel, der am Topfmarkt und im Bereich Schwanengasse abgestellten Pkw´s, unterschiedlicher Marken, haben es unbekannte Täter an den Weihnachtsfeiertagen abgesehen. Hierbei beschädigten sie an insgesamt sechs Pkw´s die Front-und Heckscheibenwischer sowie die Außenspiegel. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500,-Euro. Die Täter blieben bisher unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Unter der Bezugsnummer 0302331/2020 werden die Informationen auch telefonisch unter 03677/601124 entgegen genommen.(rk)

