Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Briefkästen gesprengt

Warza - Landkreis GothaWarza - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte Personen sprengten in der Nacht vom 23. zum 24.12.2020 zwei Briefkästen einer Schule in der Straße Am Schwimmbad. Die Tatzeit lag gegen 01:30 Uhr und der entstandenen Sachschaden wurde auf ca. 100 Euro geschätzt. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter der Rufnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0301737 entgegen. (av)

