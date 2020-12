Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellerbox aufgebrochen

Gotha - Landkreis GothaGotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einer aufgebrochenen Kellerbox wurde die Gothaer Polizei am vergangenen Mittwoch in die Von-Zach-Straße gerufen. Dort hatte ein unbekannter Täter das Vorhängeschloss des Kellerraums aufgebrochen, um in diesen zu gelangen. Entwendet wurde nichts. Zeugen mit Hinweisen zum Täter wenden sich bitte an die Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer: 0301487/2020. (av)

