Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Kreisverkehr eingefahren - eine Person leicht verletzt

Waltershausen (Landkreis Gotha)Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag hat sich eine 55-Jährige bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Sie saß im Renault eines 78-Jährigen, der die Bahnhofstraße befuhr und beabsichtigte, in einen Kreisverkehr zu fahren. Beim Einfahren übersah er offenbar eine bereits im Kreisverkehr befindliche Kia-Fahrerin und kollidierte mit dem Fahrzeug der 74-Jährigen. Die 55-jährige Beifahrerin im Renault verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. (ah)

