Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - vier Leichtverletzte

GothaGotha (ots)

Am Samstagabend kam es an der Kreuzung Dr. Troch-Straße zur B 247 zu einem Verkehrsunfall. Ein 26 Jahre alter VW-Fahrer wollte von der B247 aus Richtung Gotha die Kreuzung überqueren und übersah offenbar das Lichtzeichen "Rot". Es kam zur Kollision mit einem 38-jährigen VW-Fahrer, der die Kreuzung in Richtung Luftschiffhafen befuhr. Die Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Im Fahrzeug des 38-Jährigen befand sich ein 3-jähriges Mädchen, was ebenfalls leicht verletzt wurde. Auch die Beifahrerin im Fahrzeug des 26-Jährigen, eine 28-Jährige, wurde leicht verletzt. Alle mussten medizinisch versorgt werden. (ah)

