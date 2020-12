Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Wechmar (Landkreis Gotha)Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)

Am Samstag wurde ein silberfarbener Pkw Audi durch Unbekannte an beiden Frontscheinwerfern und am Kühlergrill beschädigt. Das Fahrzeug war zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr am Stausee abgestellt. Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0298822/2020 entgegengenommen. (ah)

