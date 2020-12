Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Gotha

Mit beachtlichen 1,86 Promille war am 19.12.2020, kurz vor 2.00 Uhr, ein 33-jähriger Radfahrer unterwegs. Durch eine Polizeistreife wurde der Mann in der Werner-Sylten-Straße einer Kontrolle unterzogen. Unter erheblicher Gegenwehr wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus verbracht und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wurde eine Anzeige erstattet. Das Fahrrad wurde sichergestellt. (Bezugsnummer 0298288/2020).

Ebenfalls zur Blutentnahme musste ein 30-jähriger Litauer, da er am 19.12.2020, gegen 03.40 Uhr, mit seinem Opel Vivaro unter dem Einfluss von Drogen durch die Ortslage fuhr. In der Enckestraße geriet er in eine Verkehrskontrolle, ein Drogentest bestätigte den Konsum. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den jungen Mann wurde ein Verfahren eingeleitet.(Bezugsnummer 0298312/2020)(sus)

