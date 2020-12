Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugenaufruf

FriedrichrodaFriedrichroda (ots)

Auf dem Parkplatz des Krankenhaus Friedrichroda in Richtung Bahnhof ereignete sich am 18.12.2020, zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen den abgeparkten grauen Opel Astra eines 65-Jährigen, verursachte dabei erheblichen Schaden am Heck des Fahrzeuges. Der Unfallverursacher flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei Gotha bittet um Zeugenhinweise unter 03621/781124 (Bezugsnummer 0298354/2020).(sus)

